«Мама-трансформер» Маргарита Грачева выложила на суд подписчиков снимки с фотосессии

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, опубликовала снимки с фотосессии и попросила своих подписчиков выбрать лучший образ. Она призналась, что сыновья называют ее «мама-трансформер».
Мнения ее поклонников разделились, но все комментаторы благодарны, что девушка не стесняется и делится фотографиями и своими переживаниями с аудиторией.
Счастливая мама двух сыновей – одна из жертв домашнего насилия. После того, как муж жестоко расправился с ней, врачи собирали кисти Грачевой буквально по кусочкам. Сейчас одну заменяет биотический протез, а вторую все-таки удалось спасти, но и она не функционирует должным образом. «Мама-трансформер», как называют ее сыновья, признается, что протез не заменяет ей руку, но с хозяйством по дому и воспитанием детей она справляется без посторонней помощи. Только мелкая моторика так и осталась недоступной для нее, в том числе и письмо ручкой.
Но Маргарита Грачева не отчаивается. В соавторстве со своей матерью Инной Шейкиной она написала книгу «Счастлива без рук». В книге от третьего лица рассказана история непростой жизни с домашним тираном, написано о том, могут ли защитить правоохранительные органы жертв домашнего насилия, и о том, как несмотря на все страдания, героине удалось не сломаться и стать счастливой.
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