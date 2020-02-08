Исследователи рассказали о влиянии воды различной температуры на организм человека

Ученые выяснили, какой должна быть температура обычной воды для питья и температура чая. Оказалось, что некоторые мнения на этот счет являются ошибочными.
Раньше считалось, что человек должен пить воду только комнатной температуры, поскольку горячая и холодная вода наносит вред человеческому организму. Ледяные напитки, по мнению ученых, нарушают процесс пищеварения, притупляют чувство насыщения и не утоляют жажду. На самом же деле холодная вода нагревается до комфортной температуры в желудочно-кишечном тракте и не оказывает никакого существенного влияния на человеческий организм.
А вот пить горячий чай исследователи действительно не рекомендуют. Это связано с тем, что напитки, температура которых выше 60 градусов, могут увеличить риск развития раковых опухолей в пищеводе. Поэтому для организма намного полезнее пить теплый чай с добавлением лимона или имбиря.
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