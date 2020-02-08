Исследователи рассказали о влиянии воды различной температуры на организм человека

Исследователи рассказали о влиянии воды различной температуры на организм человека

08.02.2020, 23:04, Разное

Ученые выяснили, какой должна быть температура обычной воды для питья и температура чая. Оказалось, что некоторые мнения на этот счет являются ошибочными.
Раньше считалось, что человек должен пить воду только комнатной температуры, поскольку горячая и холодная вода наносит вред человеческому организму. Ледяные напитки, по мнению ученых, нарушают процесс пищеварения, притупляют чувство насыщения и не утоляют жажду. На самом же деле холодная вода нагревается до комфортной температуры в желудочно-кишечном тракте и не оказывает никакого существенного влияния на человеческий организм.

А вот пить горячий чай исследователи действительно не рекомендуют. Это связано с тем, что напитки, температура которых выше 60 градусов, могут увеличить риск развития раковых опухолей в пищеводе. Поэтому для организма намного полезнее пить теплый чай с добавлением лимона или имбиря.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика