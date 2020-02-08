Убийца 20 человек сбежал из ТЦ после перестрелки со спецназом в Таиланде

Убийца 20 человек сбежал из ТЦ после перестрелки со спецназом в Таиланде

08.02.2020, 22:51, Новости дня

СМИ Таиланда сообщают о том, что в торговом центре Terminal 21 в Корате снова слышна стрельба, убийца 20 человек смог покинуть здание.

В сообщении Thai Rath TV говорится, что «была интенсивная стрельба, дважды, с разницей в 15-20 минут». К ТЦ подъехали пять машин скорой помощи, сотрудники полиции «вызывают по радио дополнительные машины».

«Вероятно, спецназ вступил в бой с преступником», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Из ТЦ «выходят полицейские и армейские спецназовцы в полном вооружении».

Как сообщают СМИ, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке, ему удалось покинуть здание.

Напомним, 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма устроил стрельбу на улицах и в здании ТЦ, жертвами которой стали 20 человек. В ТЦ он захватил заложников.



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