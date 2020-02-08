Наука: Как здоровое питание приводит к нервному расстройству

Иногда тяга есть только «правильную» пищу становится зависимостью и заканчивается нервным срывом. Где грань между здоровьем и болезнью?



Люди готовы переплачивать за здоровое питание — хорошо ли это?

Когда мы говорим о пищевых расстройствах, на ум в первую очередь приходят анорексия и булимия. Эти заболевания входят в список признанных психических расстройств. Давно известно: не надо отказываться от еды полностью или переедать. Нужно просто есть в меру и выбирать полезные продукты. Сегодня последнее из панацеи превращается в орудие убийства.

Становится все больше людей, которые отказываются от мяса, сахара, кофеина, переходят на сыроедение, критически оценивают содержание белков и углеводов. Последнее исследование крупнейшей социологической маркетинговой компании Nielsen , посвященное правильному питанию и образу жизни, подтвердило, что российские потребители сегодня стали более вдумчиво относиться к выбору повседневных продуктов, ориентироваться на здоровую еду. Этот тренд пришел к нам из западных стран, где питаться правильно и вести активный образ жизни модно.

Согласно исследованию, здоровое питание для россиян — это питание натуральное (овощи и фрукты, домашняя еда) и сбалансированное (без ГМО, диетическое, обогащенное витаминами и так далее). Например, по данным исследователей, продажи натуральных йогуртов за последние три года выросли на 21%, а вот продажи супов и обедов быстрого приготовления упали на 6–8%. Кроме того, представители поколения миллениума (21–34 года) готовы переплачивать за полезные продукты. Эти люди ищут в магазинах еду с органическими ингредиентами и готовы заплатить больше.

Вопреки стараниям, люди, которые до мелочей продумывают, что есть, все равно болеют: из-за жестких ограничений в организме развивается нехватка питательных веществ. Кроме того, ощущение постоянного лишения себя чего-то вредно для психологического состояния.

За щепетильным стремлением просчитать норму белков и углеводов может скрываться депрессия и неуверенность в себе.

Как не довести себя до нервного срыва?

Как здоровое питание сводит с ума?

Сегодня появляются диетологические и психиатрические исследования орторексии — навязчивой идеи питаться исключительно здоровой пищей. Это явление впервые описал в 1970-х годах врач Стивен Бретмен, основываясь на своих наблюдениях и личном опыте. В юности он жил в фермерской коммуне, которая выступала за защиту природы. Члены коммуны питались только экологически чистыми продуктами, выращенными на ферме. Бретмен стал вегетарианцем, он пережевывал 50 раз каждый кусочек пищи, ел только в спокойной обстановке и только овощи и фрукты.

Ко всем, кто ел любую другую еду, например, мясо или шоколад, члены коммуны относились с презрением, поэтому контакты за пределами коммуны оборвались. Автор, который вырвался из него, говорит о том, что стремление быть здоровым из простой щепитильности превращается в навязчивую идею. Люди, которые слишком увлекаются ею, со стороны начинают выглядеть странно: калькулятор калорий, пищевой дневник, непрерывный мониторинг этикеток. Рацион планируется и расписывается на несколько дней вперед, за любое отклонение их терзает чувство вины, которое доходит до отвращения к себе. Интересно, что при этом люди ощущают некую избранность.

Служители культа здорового питания ощущают свое социальное превосходство над теми, кто ест всякий "мусор".

Рацион становится очень ограниченным: сначала люди избавляются от сахара и соли, потом от всего, что содержит глютен, глутамат натрия и так далее. Потом они как одержимые выбрасывают из холодильника самые обычные продукты и пытаются вразумить членов семьи и друзей.

Как здоровое питание помогает преодолеть неуверенность в себе?

В Международной классификации болезней орторексия пока не значится. Однако некоторые ученые говорят о сходстве ее симптомов с уже известными расстройствами. Например, ученые колледжа Бейтс (США) находят общие черты у орторексиков, людей с анорексией, обсессивно-компульсивным расстройством и некоторыми другими заболеваниями. В первую очередь это повышенная тревожность и низкая самооценка.

Специалисты из Польского Национального центра расстройств пищевого поведения и нескольких других вузов в своих исследованиях предполагали, что зацикленность на еде, скорее всего, вызвана желанием быть стройным и сексуально привлекательным. Но оказалось, что респонденты были вполне довольны своим телом.

Причина «сдвига» в другом.

Люди со слишком сильной тягой к здоровому питанию чувствуют себя незащищенными, боятся трудностей и стремятся все контролировать. Самое простое — контролировать свои пищевые привычки, так жизнь становится более предсказуемой.

Полезная привычка мутирует в навязчивую идею, которая разрушает личность. Кроме того, дефицит питательных веществ в организме, вызванный жесткими ограничениями, сам по себе может привести к психозу. В крайних случаях зацикленность на еде становится началом для серьезных психических заболеваний: у человека появляется идея фикс, прием пищи превращается в ритуал, любой сбой в привычном порядке вещей вызывает раздражение.

У вас есть признаки орторексии, если:

Вы тщательно планируете каждый прием пищи, в том числе на несколько дней вперед.

Для вас всегда важнее состав, питательная ценность продукта, а не вкус.

Вы отказались от всех продуктов, кроме натуральных и органических.

Вы обдумываете вопросы своего питания в течение всего дня, даже когда сыты.

Вы считаете, что все, кто питается не так, как вы, живут неправильно.

Как не стать одержимым?

Граница между действительно здоровым питанием и навязчивой идеей очень тонка. Одержимость может привести как к физическим проблемам (от выпадения зубов и волос до полного истощения организма), так и к психологическим. Человек, сам того не замечая, выстраивает вокруг себя стену: лишает себя полноценной жизни и нормального источника энергии. Лучший выход из положения — попытаться понять причину своих страхов и работать с ними. Нужно понять, что мы не можем полностью контролировать свою жизнь — она всегда будет преподносить сюрпризы. И от этого можно получать удовольствие, а не искать защиты в холодильнике.

Кстати, идея питания по часам, как оказалось, не прошла проверку практикой: работы ученых из Института биологических исследований Солка в США показали, что человек ест в течение всего времени, когда он не спит — примерно 15 часов в сутки.

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