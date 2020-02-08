Мнение: Приступ дружбы

В южном Казахстане на границе с Киргизией вспыхнули межнациональные погромы. В этот раз конфликт возник между казахами и дунганами — китайскими мусульманами.
Дичающий социум архаизируется, на поверхность всплывают архетипы родо-племенных отношений. Любой чужак воспринимается враждебно. В такой обстановке межэтнические конфликты становятся нормой, и полицейскими мероприятиями их можно лишь погасить, но только на время.
Источник: Эль Мюрид
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