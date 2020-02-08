Переговоры в Анкаре: Турция требует, чтобы сирийская армия покинула Идлиб

В Анкаре в субботу, 8 февраля, прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Обсуждалась, в частности, судьба наблюдательных пунктов турецкой армии в этом районе.

Переговоры продолжались в течение трех часов в турецком МИД. В них приняли участие заместители министров иностранных дел Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин, а также представители министерств обороны двух стран.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванные источники, турецкая сторона настаивает на том, чтобы сирийская армия вышла из Идлиба до конца февраля. Если же этого не произойдет, Анкара будет действовать исходя из собственной стратегии безопасности.

По информации минобороны Турции, наблюдательные пункты турецкой армии в провинции Идлиб продолжают работать в штатном режиме, военнослужащие на этих пунктах продолжают выполнять возложенную на них миссию. При этом они способны защитить себя в случае неожиданного нападения.

Ранее на этой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. В результате обстрела, по данным президента Турции, погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар, в свою очередь, заявил, что турецкие военнослужащие в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" более 70 сирийских солдат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы Сирии должны прекратить наступление в зоне деэскалации Идлиб. Он призвал президента РФ Владимира Путина повлиять на сирийского лидера Башара Асада, чтобы тот остановил продвижение своих войск.

Источник: Вести

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