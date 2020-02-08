Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

У Министерства обороны Украины слишком много бюрократии. Об этом 8 февраля в эфире телеканала «Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Чрезмерная бюрократия – одна из больших проблем для нас. Скажу честно, я с 2014 года общаюсь постоянно с военнослужащими, то я такого не видел. …Такое впечатление, что она за последние пару лет только увеличилась, причем существенно», – сказал он.

Министр анонсировал изменение этой ситуации.

«Большое количество отчетов мы уже отменяем, большое количество мы изменим в эти вот ближайшие месяцы, а большое количество мы просто переводим в электронную форму, они будут генерироваться автоматически», – объяснил Загороднюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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