Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

Загороднюк назвал большой проблемой Минобороны чрезмерную бюрократию

08.02.2020, 22:30, Новости дня

У Министерства обороны Украины слишком много бюрократии. Об этом 8 февраля в эфире телеканала «Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Чрезмерная бюрократия – одна из больших проблем для нас. Скажу честно, я с 2014 года общаюсь постоянно с военнослужащими, то я такого не видел. …Такое впечатление, что она за последние пару лет только увеличилась, причем существенно», – сказал он.

Министр анонсировал изменение этой ситуации.

«Большое количество отчетов мы уже отменяем, большое количество мы изменим в эти вот ближайшие месяцы, а большое количество мы просто переводим в электронную форму, они будут генерироваться автоматически», – объяснил Загороднюк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика