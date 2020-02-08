Минобороны РФ заявило, что израильские истребители едва не сбили гражданский самолет

Военно-воздушные силы Израиля при авиаударе по пригороду Дамаска (Сирия) 6 февраля могли сбить гражданский самолет со 172 пассажирами на борту. Об этом 7 февраля заявил представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает “Интерфакс”.

Конашенков отметил, что израильские F-16 нанесли удар по объектам в пригороде Дамаска вечером 6 февраля, и для его отражения сирийские правительственные войска “активно применяли комплексы противовоздушной обороны”.

В момент атаки, утверждает он, в аэропорт Дамаска заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс “Тегеран – Дамаск”, который едва не оказался “в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня”.

Представитель российского минобороны заявил, что диспетчеры увели самолет из опасной зоны, борт сел на российской авиабазе “Хмеймим” в сирийской провинции Латакия.

Израильское издание NEWSru.co.il со ссылкой на данные сервиса Flightradar пишет, что речь, вероятно, идет о самолете Airbus A320-211 частной сирийской авиакомпании Cham Wings, следовавший с многочасовым опозданием из иракского Наджафа (а не Тегерана). Данные свидетельствуют, что при подлете к Дамаску (находясь восточнее Аль-Кисуа) самолет резко изменил маршрут и в итоге приземлился на российской авиабазе.

Издание считает, что “непосредственной угрозы пассажирскому лайнеру не было”, так как удар наносился с юго-западной стороны от Дамаска, и сирийские ПВО пытались перехватить ракеты к западу и к югу от Дамаска. (эти позиции сирийских ПВО были атакованы). NEWSru иронизирует, что опасность для сирийского самолета могли представлять сирийские ПВО, “неоднократно отличавшиеся хаотичностью действий при отражении воздушных ударов”.

Авиаудар по пригороду Дамаска израильские ВВС нанесли в ночь на 6 февраля. По данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, в результате атаки погибли 23 человека: восемь сирийских военных и 15 членов иранской военизированной группировки, которая поддерживает силы президента Сирии Башара Асада. В свою очередь сирийское государственное агентство SANA утверждает, что большинство ракет были сбиты силами ПВО.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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