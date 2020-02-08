Россия и Турция провели в Анкаре переговоры по Сирии

Россия и Турция провели в Анкаре переговоры по Сирии

08.02.2020, 22:30, Новости дня

В Анкаре состоялись российско-турецкие переговоры по ситуации в сирийском Идлибе, сообщил МИД Турции.

Переговоры межведомственных делегаций продолжались три часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, турецкую сторону – заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. 

В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, представители внешнеполитических, военных и разведывательных ведомств РФ и Турции, передает РИА «Новости».

Стороны обсудили ситуацию в Идлибе, а также пути реализации политического процесса. Москва и Анкара договорились продолжить обсуждение на следующей неделе.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск.



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