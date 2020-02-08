«Боруссия» уступила «Байеру», Холанд прервал голевую серию за дортмуднцев

«Боруссия» уступила «Байеру», Холанд прервал голевую серию за дортмуднцев

08.02.2020, 22:30, Новости дня

В матче 21-го тура чемпионата Германии леверкузенский "Байер" на поле домашней "Бай-Арены" одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" – 4:3. "Шмели" дважды по ходу встречи вели в счете.

У победителей дубль оформил Кевин Фолланд (20-я, 43-я минуты) и по разу отличились Леон Бэйли (81) и Ларс Бендер (82), а у гостей голами отметились Матс Хуммельс (22), Эмре Джан (33) и Рафаэл Геррейру (64).

Стоит отметить, что в составе дортмундцев впервые не забил новичок команды Эрлинг Холанд, перешедший в немецкую команду из австрийского "Зальцбурга". Ранее 19-летний норвежец забил восемь мячей в первых четырех встречах за "шмелей".

"Боруссия" прервала победную серию из трех матчей в бундеслиге и с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Байер" расположился на пятой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре чемпионата Германии дортмундцы в пятницу, 14 февраля, примут "Айнтрахт", а леверкузенцы на следующий день на выезде сыграют против команды "Унион Берлин".

Источник: Вести



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