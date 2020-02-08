Ученые рассказали о причинах хождения во сне

Ученые рассказали о причинах хождения во сне

08.02.2020, 22:21, Разное

Ученые рассказали о причинах хождения во сне. По словам специалистов, примерно 7 процентов от всего населения Земли страдают от лунатизма.
Хождение во сне не всегда имеет хронический характер. Некоторые могут дойти до туалета или кухни в ночное время, не пробудившись. В большинстве случаев лунатик не помнит свои похождения, так как его мозг находится в состоянии сна. Базовые рефлексы и некоторые чувства при этом не отключаются, ввиду чего человек ориентируется в пространстве и не падает. Специалисты отмечают, что причиной лунатизма может быть нарушение циклических процессов сна.

«После засыпания человек находится в стадии легкого сна. Это означает, что почти любой внешний раздражитель может вернуть его к бодрствованию. Когда человек погружается в глубокий сон, органы чувств отключаются, активируясь только в критических случаях. Отследить процесс можно только при их раздражении. Так, падение индивида во сне с большой вероятностью сразу пробудит еще до того, как тело коснется земли. Лунатизм же является сбоем в процессе входа в состояние глубокого сна. Луна, как принято считать, никак не влияет на данное расстройство», — рассказали специалисты.
Лунатики, обычно, практически никогда не видят сновидения. Причиной этого является низкая активность нейромедиатора GABA, который погружает человека в глубокий сон. Причины развития лунатизма не удалось установить по сей день.



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