Любители путешествий назвали самые недооцененные города России

Любители путешествий назвали города России, большой потенциал которых не в полной мере оценен туристами. Информация была предоставлена метапоисковиком авиабилетов Aviasales.

Пользователям социальных сетей было предложено принять участие в исследовании. По результатам опроса в нем отмечены 11 тысяч респондентов. Лидером по недооцененности оказался расположенный в Дагестане на побережье Каспийского моря самый южный город РФ Дербент. Он считается одним из древнейших населенных пунктов мира, «живым средневековьем» называют его старый район, внесенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 23% пользователей считают, что для развития туризма он крайне необходим.

На втором месте с результатом 20% оказался древний Муром во Владимирской области, где активно проводятся восстановительные работы по возвращению первозданной красоты многочисленных церквей, монастырей и старинных зданий. 17% опрошенных считают, что Выборг достоин принять большее количество путешественников. Этот «русский город с западноевропейским лицом» поражает не только красивейшими пейзажами, но и знаменитым средневековым замком. Среди городов, которые могли бы впечатлить приезжих, отмечены Великий Новгород, Смоленск, Астрахань.

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