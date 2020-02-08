Спецназ не нашел убийцу 20 человек в основной части ТЦ в Таиланде

Полиция и военные Таиланда обследовали все четыре этажа основной части здания торгового центра Terminal 21, где военнослужащий устроил стрельбу и захватил заложников, сообщают СМИ.

Бойцы армейского и полицейского спецназа Таиланда перед началом операции по освобождению заложников вывели из здания в Корате свыше 1 тыс. посетителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Thai PBS.

Khao Sod пишет, что в ходе осмотра здания были обнаружены еще несколько покупателей, передает ТАСС.

При этом спецназ не обнаружил ни стрелка, ни заложников. Предполагается, что он может скрываться в подвале.

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