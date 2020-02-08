Спецназ не нашел убийцу 20 человек в основной части ТЦ в Таиланде

Спецназ не нашел убийцу 20 человек в основной части ТЦ в Таиланде

08.02.2020, 22:19, Новости дня

Полиция и военные Таиланда обследовали все четыре этажа основной части здания торгового центра Terminal 21, где военнослужащий устроил стрельбу и захватил заложников, сообщают СМИ.

Бойцы армейского и полицейского спецназа Таиланда перед началом операции по освобождению заложников вывели из здания в Корате свыше 1 тыс. посетителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Thai PBS.

Khao Sod пишет, что в ходе осмотра здания были обнаружены еще несколько покупателей, передает ТАСС.

При этом спецназ не обнаружил ни стрелка, ни заложников. Предполагается, что он может скрываться в подвале.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика