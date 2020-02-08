VOAэкспресс 8 февраля 2020

Коронавирус
В Ухане от коронавируса скончался гражданин США. Об этом сообщили представители американского посольства в Пекине. На настоящий момент известно о почти 35 тысячах подтвержденных случаях заболевания по всему миру. 725 человек погибли, при этом сообщается о 2394 случаях выздоровления. Власти США сообщают, что на настоящий момент у 12 человек на территории страны был подтвержден диагноз коронавирус 2019-nCoV
Дебаты
В Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, прошел очередной раунд дебатов между кандидатами в президенты от Демократической партии. Кандидаты на пост главы Белого дома спорили на такие темы, как здравоохранение, внешняя политика и пути прекращения вооруженных конфликтов, проблемы экономического роста и то, каким образом демократы смогут победить Дональда Трампа. Наиболее яркие цитаты — в нашей галерее.
Хай, Tech
Прогресс дошел и до концертов классической музыки: в новом выпуске «Хай, Tech» Андрей Цветков рассказывает о том, какую роль могут выполнять роботы-андроиды в симфонических оркестрах, а также почему это плохая новость для дирижеров
Викторина
Уже завтра в Лос-Анджелесе пройдет главное кинособытие года — 92-я церемония вручения премии «Оскар». А как хорошо вы знаете Голливуд? Проверьте свои знания в викторине «Голоса Америки»!
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