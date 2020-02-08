На место Меган Маркл и принца Гарри: Елизавета II готовит новые роли для принцесс Евгении и Беатрис

Дочери принца Эндрю, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, последние месяцы были в тени скандала, связанного с именем их отца — принца Эндрю. Напомним, младший сын Елизаветы II попал в немилость британской короны после интервью, в котором рассказал о своих отношениях с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а также ответил на обвинения в связи с несовершеннолетними. Интервью получилось провальным, принца Эндрю отправили в отставку, лишив его королевских регалий, а безоблачная жизнь внучек королевы оказалась под угрозой. Чтобы не привлекать лишнего внимания прессы, принцессе Беатрис пришлось отказаться от телетрансляции своей свадьбы с Эдоардо Мапелли Моцци, которая и без того выходила скромнее, чем у ее сестры, — бракосочетание принцессы Евгении с Джеком Бруксбенком частично финансировалось Елизаветой II.
Принцессы Беатрис и Евгения
Но королевский кризис, названный «мегзитом», расставил все на свои места. После того как принц Гарри и Меган Маркл решили отделиться от королевской семьи и переехали в Канаду, их роли в королевской семье оказались вакантными. Королевские обязанности, которые раньше выполняли герцог и герцогиня Сассекские, частично легли на Кейт Миддлтон и принца Уильяма, значительно уплотнив их рабочий график. Но этого оказалось недостаточно. Как сообщают королевские инсайдеры, королева хочет вновь приблизить к себе принцесс Евгению и Беатрис, чтобы поручить им новые королевские обязательства. Сообщается, что так Ее Величество намеревается восполнить пробелы, оставленные Меган Маркл, принцем Гарри, оскандалившимся принцем Эндрю и самой королевой, — после того, как она выйдет на законную пенсию.
Королевская семья уже ослабла из-за того, что герцог и герцогиня Сассекские отказались от государственных обязанностей. По мере того как старшие члены семьи уйдут на пенсию, она станет еще более хрупкой, так что есть места, которые нужно заполнить, —
приводит слова инсайдера Daily Mail.
Напомним, принцесса Беатрис сейчас работает в сфере финансов и готовится к свадьбе с Эдоардо Моцци — на прошлой неделе было объявлено, что торжественная церемония состоится 29 мая. Ее сестра, принцесса Евгения, работает в художественной галерее Hauser & Wirth. Они девятые и десятые в очереди на престол.
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