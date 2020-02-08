Ева Мендес о любви к Кубе, дочерях и о том, как она оставила актерскую профессию ради карьеры дизайнера

«Куба у меня в крови», — с присущей латиноамериканцам пылкостью гордо сообщает Ева Мендес. Родилась будущая актриса в Майами, но воспитывалась консервативными кубинскими родителями по строгим обычаям родной страны. Американское общество, конечно же, тоже оказало влия­ние на Еву и определило ее характер. Понятие »спанглиш» (смесь английского и испанского языков) для Мендес не просто обобщенное название диалектов, на которых говорят живущие в США латиноамериканцы, это образ жизни. Своих дочек, пятилетнюю Эсмеральду и трехлетнюю Амаду, Ева воспитывает так же, как когда-то делали это ее мама с папой, — в любви к своим корням, к знойной и эмоциональной Кубе. А что такое американская мечта, пусть девочкам расскажет общество, в котором они живут.

Гражданский муж Мендес, канадский актер Райан Гослинг, против Кубы, царящей в их доме в Лос-Анджелесе, ничего не имеет. Тем более что с родственниками Евы у него самые что ни на есть теплые отношения: актер даже посвятил ее ­покойному брату свой «Золотой глобус». Гослинг поддерживает Мендес во всем. Даже в ее, в общем-то, «кубинском» желании оставить работу ради детей: с рождением дочек Ева перестала сниматься. Сам Райан при этом, как и подобает главе патриархальной семьи, продолжает шагать по карьерной лестнице с высоко поднятой ­головой.

Впрочем, роль домохозяйки Еву недолго устраивала (тут уже в актрисе заговорил американский бэкграунд). Несколько лет назад Мендес за­пустила свою линию одежды в коллаборации с брендом New York & Company. Опыт настолько пришелся ей по душе, что коллекции стали выходить одна за другой, и недавно по­явилась новая капсула. В каком стиле одежда Евы? Несложно догадаться, что в ее творениях сочетаются кубинская страстность и американская любовь к комфорту. Ева уже шесть лет сотрудничает с американским брендом New York & Company. Главный посыл коллекций, созданных актрисой, — одежда должна быть доступна любой женщине, а потому у всех моделей довольно демократичная цена. Еще одно достоинство — большой размерный ряд: от XS до 3XXL. На фото — Ева в костюме и платьях из новой коллекции

Ева, вот уже шесть лет вы придумываете одежду. Почему решили стать дизайнером?

Помню, в детстве любила наблюдать, как мама и мои старшие сестры, Бекки и Джанет, наряжаются: им не составляло труда создать стильный образ. Вот так, наверное, и зародилась моя любовь к моде. Когда мне исполнилось 12, мама стала отпускать меня с подружками в торговый центр — он находился всего в паре кварталов от нашего дома. Вообще, несмотря на то что родилась я в Майами, а выросла в Лос-Анджелесе, порядки в нашем доме были довольно строгие, как во всех кубинских семьях: нас не баловали, да и жили мы совсем небогато. Деньги на обновки мне редко давали, оставалось только любоваться витринами. С тех пор я безумно люблю магазины и горжусь, что сейчас мои коллекции представлены в реальных бутиках, ведь в наше время торговые центры вытесняет виртуальный шопинг.

И все-таки: если уже в детстве вы интересовались модой, почему сразу не пошли в эту сферу?

Лучше спросите меня, почему я не стала католической монахиней, ведь именно об этом я мечтала в детстве. Пока Джанет не рассказала мне, что они не получают зарплату. Это, конечно, мой пыл охладило. (Смеется.) А потом актерская профессия взяла верх, и закрутилось-завертелось… Только несколько лет назад мне удалось найти время на дизайнерское дело. Сейчас, кстати, когда придумываю новые модели, всегда вспоминаю детство и размышляю: «Кто-то ведь наденет мое платье на выпускной своей дочери. Важно, чтобы у всех остались от этого дня самые красивые воспоминания». Я стараюсь создавать такие вещи, которые станут «нестыдной» частью чьих-то воспоминаний.

Ваши коллекции наполнены винтажной романтикой. Кто вас вдохновляет?

Для меня иконы стиля — Софи Лорен и мексиканская актриса Мария Феликс. Какие же они элегантные! У них стоит поучиться тому, как правильно расставлять акценты в образе. Ну и, конечно же, меня вдохновляет моя мама: у нас сохранился большой ­архив семейных фотографий разных лет, постоянно любуюсь ими. Считаю, что латиноамериканки времен молодости моей мамы не могут не восхищать своей яркостью.

Самые преданные поклонницы ваших коллекций — это близкие, не так ли?

Совершенно верно! Мама и сестры постоянно присылают фотографии моих новых платьев и спрашивают, когда они появятся в продаже. Но самое главное — они примеряют модели в процессе их разработки и честно говорят, если что-то не так. Кстати, женская половина семьи моего мужа, Райана, тоже всегда помогает советом. Так что у меня большая и многонациональная фокус-группа. (Смеется.) «Меня вдохновляют Софи Лорен и Мария Феликс: они такие элегантные! У них стоит поучиться тому, как правильно расставлять акценты в образе» Сейчас Ева редко снимается в кино (последний фильм с ее участием — «Как поймать монстра» — вышел в 2014 году). Актриса сконцентрировалась на семье и карьере дизайнера У Евы Мендес очень близкие отношения с матерью, Эвой Перес Суарес: по словам актрисы, именно мама вдохновила ее на создание одежды. На фото вверху — мать и дочь на гала-вечере в филармонии в Лос-Анджелесе

Вы — мама двух малолетних дочек, Амады и Эсмеральды. Как находите баланс между бизнесом и семьей?

Это был настоящий вызов. И я очень рада, что бросила его самой себе. Когда устаю, тут же задаюсь вопросом: а как моя мама успевала все? Одна, с четырьмя детьми… Сначала жила на Кубе, самостоятельно набирала воду в колодце и таскала тяжелые ведра в дом, пока папа был на работе… Потом они пере­ехали в Майами. Брату Хуану было всего пять, сестре Джанет — три… Вы же понимаете, дети в этом возрасте очень упрямые и суперактивные. И мама как-то умудрялась не разорваться. Потом родились мы с Бекки, а дальше родители развелись… Поэтому каждый раз, когда я начинаю чувствовать вину перед своими дочками за то, что не могу быть все время с ними, я вспоминаю свою маму: у нее все получилось, получится и у меня. Тем более что и мама, и мои сестры, и мама Райана, и его сестра тоже всегда рады присмотреть за Амадой и Эсмеральдой. У нас слаженная ­команда: дочки обожают своих тетушек.

Вы с таким трепетом говорите о своих кубинских корнях. Не опасаетесь, что, живя в США, Амада и Эсмеральда не смогут проникнуться вашей родной культурой?

Тут я спокойна. Я родилась в Майами, выросла и до сих пор живу в Лос-Анджелесе. Майами не помню совсем, но своим домом считаю именно этот город. При этом ощущаю себя кубинкой. Так вот, дома с дочками говорю только по-испански, как и моя мама. Она постоянно балует внучек блюдами кубинской кухни. Что касается моего отца, то представьте: он живет в США уже более 45 лет и не знает английского! Поэтому и с ним мои девочки могут практиковать испанский. А еще мы часто включаем дома кубинскую музыку. Важно, чтобы дети не только знали язык, но и были погружены в культуру в целом.

Моя семья — мое богатство

В 2012 году на съемках драмы «Место под соснами» Ева познакомилась с актером Райаном Гослингом. «Я в него влюбилась, — рассказывала она потом журналистам. — И я захотела… нет, не детей, а именно его детей» Сейчас у пары подрастают две дочери — Амада и Эсмеральда

Текст: Natalia Trejo, Перевод и адаптация: Наталья Ельцова

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