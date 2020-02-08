Благовещенск — Хэйхэ: репортаж с российско-китайской границы

В Амурской области, на пограничном пункте пропуска в Благовещенске, вновь открыли эвакуационный коридор. Какая обстановка на российско-китайской границе?

Пассажирский пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ. Недавно закрылся пятый по счету временный транспортный коридор, который проходит по льду пограничной реки Амур. Домой смогла вернуться очередная партия людей. Это порядка тридцати человек, которые съезжались из разных точек Китая в Хэйхэ. Там россиянам помогали адаптироваться русскоговорящие граждане Китая. Они помогали с расселением, если было необходимо, организацией питания, транспортом. А добраться на таможню Благовещенска уже не составило труда. Десять минут по льду Амура на автобусе — и люди оказались дома. Здесь их встречали сотрудники Роспотребнадзора, медики.

"Пока больных никого не выявлено. Смотрим горло, спрашиваем, есть ли какие жалобы. Никто никаких жалоб не предъявляет. Все бодры и счастливы, что вернулись домой", — рассказала одна из медсестер.

Врачи рекомендовали каждому россиянину, вернувшемся из Китая, провести две недели на карантине.

А для граждан Китая, у которых есть вид на жительство в России, организовали два временных изолятора в Амурской области: в Зея, что в пяти часах езды от Благовещенска, и в селе Волково.

Источник: Вести

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