Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации

Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации

08.02.2020, 22:06, Новости дня

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анна Калинская в заключительном матче отборочного этапа Кубка Федераций в двух сетах за один час 15 минут обыграли представительниц Румынии Жаклин Адину Кристиан и Елену Габриэлу Русе – 6:3, 6:2.

Российские спортсменки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из 15, а у румынок два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Ранее россиянка Екатерина Александрова поочередно обыграла Русе (6:1, 6:4) и Ану Богдан (7:5, 3:6, 7:5), а Вероника Кудерметова проиграла Богдан (3:6, 7:6, 1:6) и Жаклин Адине Кристиан (5:7, 3:6). Счет в противостоянии РФ – Румыния стал 3:2.

Таким образом, российские теннисистки вышли в финальный раунд Кубка Федерации, который пройдет с 14 по 19 апреля в венгерском Будапеште. Сборная РФ четыре раза первенствовала на этом турнире – в 2004-м, 2005-м, 2007-м и 2008-м годах.

Источник: Вести



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