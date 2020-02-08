Как Михаил Девятаев улетел от немцев на их же самолете

"Вести в субботу" расскажут о подвиге, который был совершен 75 лет назад, когда советский заключенный концлагеря в Пенемюнде Михаил Девятаев бежал за штурвалом немецкого самолета.

При ракетной базе были аэродром и концлагерь. Михаил Девятаев попал в него уже в конце войны. Летчик-истребитель. На его личном счету — 9 немецких самолетов. В составе дивизии Покрышкина 13 июля 1944-го он принял последний воздушный бой в районе Львова, был сбит и попал в плен в лагерь смерти Заксенхаузен на уничтожение. Летчика спасли подпольщики, на робу пришили бирку умершего заключенного. Как Степан Никитенко Девятаев оказался в Пенемюнде на острове Узидом. Увидев самолеты, он сразу понял, что это — шанс.

По запчастям, элементам приборной панели, которые ему попадались на аэродроме, Девятаев, и сам знакомый с разными типами техники, получил общее представление об управлении "Хенкелем". И сильно помог ему тот немецкий летчик, который, не подозревая, что перед ним профессионал, издевательски демонстративно показывал Девятаеву, как заводить мотор.

8 февраля Девятаев и девять его товарищей в очередной раз отправлены рыть капониры рядом с бомбардировщиком. Убили конвоиров, вскрыли самолет. В 1957 году на Центральной киностудии про это сняли короткометражку. Девятаев знал, что самолет заправлен, но это не все, что нужно для взлета.

Им повезло — они нашли батареи на зарядке у ближайшего ангара. Девятаев запустил моторы, вырулил на взлетку и начал набирать скорость.

Девятаев разворачивает самолет и возвращается на стартовую позицию. Вторая, последняя, попытка. На взлетной полосе уже собираются озадаченные немцы. Проблема была в рулях высоты, зафиксированных в посадочном положении, но Девятаев сумел разобраться и поднять машину в воздух. Тот аэродром сохранился. И однажды Девятаев снова взлетел с той же полосы в компании Ахима Ратлофа, только уже на легкой "Цесне".

"Он брался за штурвал — тот, кто научился летать уже это никогда не забудет. Он сказал, что его очень впечатлило то, что он смог повторить это. Он очень хорошо помнил, как он взлетел и низко пошел над морем", — рассказал летчик-инструктор Ахим Ратлоф.

Девятаев повел "Хенкель" на бреющем, потому что он знал, что за ним погонятся. Немцы выслали летчика-аса Гюнтера Хобома, однако Девятаев не сразу направился на восток, а сделал крюк, обманув преследователя. Они встретились только через 55 лет.

"Они друг друга обняли и сказали: будем друзьями. А Миша говорит, а вы бы сбили бы меня? А он ответил: был приказ", — вспоминает Юрген Покерт, друг и переводчик Михаила Девятаева.

В полете беглецам повезло еще раз – они-таки были замечены немецким истребителем, но у того просто не было боеприпасов. То, что внизу свои, Девятаев понял, когда "Хенкель" подбили. Он сумел посадить самолет на брюхо. Задержание, допросы — на фронт летчик больше не попал в отличие от своих товарищей. Послевоенную и небезоблачную из-за плена судьбу Девятаева определило то, что он добыл уникальный трофей.

Машина была напичкана новейшей аппаратурой управления беспилотным летательным аппаратом. Это привлекло внимание конструктора Королева, который использовал Девятаева как гида во время поездки на Узидом. И именно по настоянию Королева Девятаеву, успевшему уже даже отсидеть, присвоили звание Героя Советского Союза.

Он умер в 2002-м. Похоронен в Казани. А на полигоне в Пенемюнде стоит гранитный камень с 10 именами. Это полный список советских людей, для которых немецкий бомбардировщик "Хенкель-111" сослужил добрую службу.

Источник: Вести

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