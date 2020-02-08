После массовых беспорядков в одном из районов Казахстана объявлен режим ЧС

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов объявил режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, где произошли массовые беспорядки.
Объявлена ЧС «техногенного характера местного масштаба». Режим ЧС введен с 21.00 (18.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Tengrinews.
Мырзахметов рассказал, что «в беспорядках участвовала почти тысяча человек», передает РИА «Новости».
Ликвидировать ЧС поручено первому заместителю акима области Бекболату Орынбекову.
Пресс-служба правительства сообщает, что «обстановка в населенных пунктах спокойная».
Замглавы правительства Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что «никаких национальных вопросов здесь нет», произошел «бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло».
В ночь на пятницу результате массовой драки и стычек в Казахстане погибли восемь человек, десятки получили ранения, в том числе огнестрельные. Уастники беспорядков сожгли 30 частных домов, полтора десятка магазинов и свыше 20 машин. Задержано почти 50 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Полиция составила админпротокол в отношении мужчины, бросившего яйцо в направлении Порошенко на Майдане – СМИ / 9 декабря
- «У них были тяжелейшие отношения». Шепелев заявил, что Фриске по полгода не общалась со своим отцом / 6 декабря
- Вице-премьер: в России выявили первых зараженных коронавирусом / 31 января
- Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена / 15 декабря
- Автоновости: Будущему универсалу Subaru обещают версию STI и неожиданные решения / 13 января
- Приморье получило экспресс-системы для выявления коронавируса / 28 января
- Смартфон Xiaomi Redmi K30 показали на новом официальном постере / 3 декабря
- В Томске отмененили положение о запрете проводить акции у здания обладминистрации / 28 января