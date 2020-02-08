Создательница шоу «Баба-Ягодка» Мария Благодатная вышла замуж

Знаменитая «уральская пышка» из города Екатеринбург Мария Благодатная вышла замуж. Шоу-вумен верит в магию чисел, поэтому свадьбу было решено сыграть в необычную дату 02.02.2020.

Знаменитая толстушка уверена, что празднование в этот день может помочь улучшить материальное благополучие. Пара планирует уже в этом году заняться свадебным бизнесом.

На своей странице в Instagram Мария Маковка опубликовала несколько постов под хэштегом #благодатные02022020, где поделилась своими впечатлениями от торжества. Ее муж Никита взял фамилию Марии. С ним они встречаются уже семь лет и расписались, как оказалось, еще в прошлом году, но саму свадьбу решили назначить на дату, которую называют «Вратами Судьбы».

Организация мероприятия полностью легла на плечи артистки. Подготовка всего необходимого для проведения праздника заняла месяц. Свадьба прошла в русском-народном стиле, все предметы были украшены хохломской росписью, а приглашенные артисты выступали в народных костюмах. Благодатная решила не просить помощи у своих родственников и друзей и признается, что на организацию торжества было потрачено около 200 тысяч рублей. На празднование пригласили 70 человек.

Фамилия Благодатная у Марии не родная, она изменила ее некоторое время назад, так как верит в ее влияние на судьбу человека. Сама Маруся Маковка признается, что любит дарить людям радость и устраивать праздники.

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