Создательница шоу «Баба-Ягодка» Мария Благодатная вышла замуж

Знаменитая «уральская пышка» из города Екатеринбург Мария Благодатная вышла замуж. Шоу-вумен верит в магию чисел, поэтому свадьбу было решено сыграть в необычную дату 02.02.2020.
Знаменитая толстушка уверена, что празднование в этот день может помочь улучшить материальное благополучие. Пара планирует уже в этом году заняться свадебным бизнесом.
На своей странице в Instagram Мария Маковка опубликовала несколько постов под хэштегом #благодатные02022020, где поделилась своими впечатлениями от торжества. Ее муж Никита взял фамилию Марии. С ним они встречаются уже семь лет и расписались, как оказалось, еще в прошлом году, но саму свадьбу решили назначить на дату, которую называют «Вратами Судьбы».
Организация мероприятия полностью легла на плечи артистки. Подготовка всего необходимого для проведения праздника заняла месяц. Свадьба прошла в русском-народном стиле, все предметы были украшены хохломской росписью, а приглашенные артисты выступали в народных костюмах. Благодатная решила не просить помощи у своих родственников и друзей и признается, что на организацию торжества было потрачено около 200 тысяч рублей. На празднование пригласили 70 человек.
Фамилия Благодатная у Марии не родная, она изменила ее некоторое время назад, так как верит в ее влияние на судьбу человека. Сама Маруся Маковка признается, что любит дарить людям радость и устраивать праздники.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Врач назвал пять полезных продуктов для замедления старения кожи / 25 января
- Мнение: Ад / 10 января
- «Я знаю о любви многое»: Лолита рассказала о новых чувствах / 25 января
- Мнение: О погоревшем новом детище Илона Маска / 20 января
- Сергей Бондарчук официально разводится с супругой Татой / 9 декабря
- Поклонники заподозрили Анну Курникову в беременности после просмотра новых фото / 28 декабря
- Мнение: О планах по созданию российской военной базы в Сомали / 3 февраля
- Компания Ulefone выпустила неубиваемый смартфон Armor X6 / 1 февраля