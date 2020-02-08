Наташа Королева рассмешила фанатов анонсом юбилейного шоу Сергея Глушко

Наташа Королева рассмешила фанатов анонсом юбилейного шоу Сергея Глушко

08.02.2020, 22:04, Разное

Популярная исполнительница Наташа Королева поделилась на своей странице в соцсети Instagram анонсом грядущего шоу своего мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Интернет-пользователи признались, что данный пост весьма рассмешил их.
Будущее шоу посвящено 50-летию танцора и получило название «50 оттенков серого». Мероприятие состоится ровно через месяц – 8 марта в московском «Крокус Сити Холл». Помимо Тарзана, запланировано выступление артистов «Королевского цирка». На фотографии к посту запечатлен сам артист, держащий розу в руке.

Большинство интернет-пользователей даже не узнали Глушко в подобном образе, другие юзеры и вовсе высмеяли публикацию, так как маска танцора им больше напомнила бараньи рога или даже уши осла.



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