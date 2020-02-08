Ученые: Смартфон помогает человеку лучше думать

Учёные установили, что наличие смартфона помогает человеку лучше думать. У него повышается концентрация и быстрота реакции.
Исследователи пригласили для участия в эксперименте 125 человек, которых в одиночестве закрывали в совершенно пустой комнате. Некоторым разрешалось взять с собой смартфон и использовать его для развлечения, исключая любые сообщения и звонки. Часть находилась в комнате со своими личными телефонами, но вот использовать их не разрешалось. Оставшимся респондентам вовсе запретили брать смартфон в комнату.
По итогу оказалось, что люди без смартфонов хуже концентрируются на своих мыслях и показывают куда меньшие результаты на скорость реакции. Аналогичные показатели у тех, кому приходилось бороться с соблазном взять свой телефон. Испытуемые, у которых не было ограничений, показали лучший уровень концентрации.
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