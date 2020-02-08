Шпинат эффективен в борьбе с лишним весом и нормализует гормональный фон

Шпинат эффективен в борьбе с лишним весом и нормализует гормональный фон

08.02.2020, 21:47, Разное

В составе шпината — огромное количество витаминов и микроэлементов, положительно влияющих на состояние организма человека, поэтому медики рекомендуют включать его в ежедневный рацион. Среди прочего, продукт эффективно помогает в борьбе с лишним весом и нормализует гормональный фон у женщин.
Шпинат полезно употреблять приверженцам вегетарианского и веганского способов питания, так как он является источником Омега-3 кислот, которыми богаты морепродукты и рыба. Листья травянистого растения используют для приготовления салатов, супов, смузи. Добавив к готовому блюду орехи, кунжут, лён или тыквенные семечки, можно получить полезный продукт, снижающий риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. К тому же в 100 граммах шпината содержится всего около 20 калорий, поэтому его не стоит исключать из рациона людям, сбрасывающим вес. Благодаря высокому содержанию тиоктовой кислоты продукт снижает уровень глюкозы в крови и рекомендован к употреблению страдающим от диабета.

В составе шпината — натуральные волокна, марганец, витамины A, B и E, йод. Поэтому он нормализует пищеварение, помогает очистить организм от шлаков и токсинов, улучшает потенцию и гормональный фон, положительно влияет на работу надпочечников, яичников, мочеполовой и дыхательной систем, способствует быстрому выздоровлению при инфекционных и вирусных заболеваниях.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика