Мнение: От похотливого «едро»-мишки к казиношному

Ну «едрилы» …

Словно взялись иллюстрировать своей деятельностью все статьи Уголовного кодекса. Сделать рывок и доказать, что нет таких статей, по которым не осуждали членов «Единой России».

Не успели разобраться с «едрочленом»-педофилом в Иваново, как, фигак, — субботним морозным днем, новая история. Теперь в «бандитском Петербурге».

«Фонтанка» пишет, что сегодня ночью оперативники вскрыли квартиру на Кронверкском проспекте члена «Единой России» Олега Калядина, главы муниципального образования «Введенский». Этот муниципал известен тем, что противодействовал оппозиционным кандидатам избираться на последних муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

Вскрыли оперативники квартиру бравого «едросса», а там … Мама дорогая! Как пишет «Фонтанка»:

« … рулетки, … четыре стола для игры в русский покер, 12 игровых автоматов, фишки и прочее разное обязательное, что неотъемлемо связано с подпольным казино».

И еще там было 12 человек. Азартно рубятся в игры. Со словами, что «это какая-то ошибка» они, по приказу оперативников, легли на пол.

Конечно, ошибка! Как же! Можно сказать, что власть дала квартиру для игры, а какие-то нижние чины пришли мешать!

Версия допрошенного «едросса» Калядина тупая – сдал квартиру в аренду, что там происходит, не знал. Ну да, конечно. Ищи дураков, кто поверит.

Скорее, правильно иное – предоставил, получал доходы, обеспечивал прикрытие. До поры, до времени все шло отлично. Но, как говорил герой «17-ти мгновений»: «Что-то у них там не сложилось».

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Источник: СерпомПо

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