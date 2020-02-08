«Валенсия» без Черышева проиграла с крупным счетом «Хетафе»

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Хетафе" на поле домашнего стадиона "Колисеум Альфонсо Перес" разгромил "Валенсию" – 3:0. У победителей встречи дубль оформил Хорхе Молина (58-я, 67-я минуты) и единожды отличился Хайме Мата (87).
Стоит отметить, что в заявку "летучих мышей" на матч не попал российский полузащитник Денис Черышев, которой продолжает восстанавливаться от травмы задней поверхности бедра.
"Хетафе" одержал четвертую победу кряду и с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Валенсия" расположилась на пятой строчке, имея в активе на пять очков меньше.
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