Столкновения в Казахстане: ситуация под контролем

Тревожные новости приходят из Казахстана. В результате массовых столкновений на юге страны погибли 8 человек, более ста получили ранения.
Столкновения между жителями сразу нескольких сел Жамбылской области начались еще накануне днем. Критической точки конфликт достиг в семь часов вечера.
"В дежурную часть департамента полиции Джамбульской области поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи Кордайского района собрались около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка", — сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Стало известно, что очевидцы конфликта снимали происходящее на видео — через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к насилию. Упирали провокаторы при этом на межэтнический фактор. Это привело к эскалации конфликта: количество участников драки выросло с 70 до нескольких сотен.
В ход пошли металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. От действий разгневанной толпы пострадали и прибывшие на место сотрудники полиции. Cообщается о 8 погибших жителях, сожжены или разрушены 30 домов и магазинов, раскурочены десятки автомобилей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация находится под контролем, и призвал срочно устранить последствия этого инцидента.
"Произошли стычки, драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаю скорейшего восстановления пострадавшим", — сказал глава государства.
Только ближе к утру конфликт удалось погасить полностью. Задержаны 47 человек, у них изъяты два охотничьих ружья.
Досудебное расследование ведется по статьям организация и "участие в массовых беспорядках", а также "убийство". В ближайшее время списки обвиняемых пополнят и те, кто разжигал, межнациональную рознь в социальных сетях.
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