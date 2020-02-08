NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing

NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing

08.02.2020, 21:30, Разное

В конце минувшего года состоялся первый частично успешный запуск транспортного космического корабля Starliner, разработанного компанией Boeing. Специалист NASA Пол Хилл недавно пояснил о выявленной серьёзной ошибке в ПО, которая могла бы стать причиной катастрофы.
Первый запуск корабля Starliner, вышедшего на нерасчётную орбиту и из-за сбоя бортовых часов перерасходовавшего топливо, оказался практически провальным, так как запланированной стыковки с МКС не произошло по причине лишнего манёвра. Как оказалось, это не единственная проблема, и миссия могла бы завершиться даже более проблематично. Ещё до схода корабля с орбиты специалисты NASA выявили ошибку в ПО. Её удалось исправить во время полёта созданного Boeing космического аппарата, но Пол Хилл говорит, если бы это не удалось, то двигатели могли включаться неправильно, а это чревато неконтролируемым движением в ходе отделения для схода с орбиты.

В связи с выявленными в программном обеспечении Starliner серьёзными недочётами в NASA настоятельно рекомендовали специалистам Boeing провести тщательные проверки процессов интеграции бортового ПО и планового тестирования.



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