Кубок Федерации по теннису. Украина выиграла у Эстонии и будет бороться за выход в Мировую группу

8 февраля женская сборная Украины по теннису в финальном матче турнира Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации обыграла сборную Эстонии. Об этом сообщает «Большой теннис Украины».
Украинки встречались с эстонками как победители двух групп зоны.
Матчевая встреча завершилась со счетом 2:1.
В первом поединке украинка Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1, во втором Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт – 3:6, 7:6, 2:6, а в решающем, парном поединке Ястремская и Марта Костюк победили Контавейт и Малыгину – 6:2, 6:0.
В апреле украинки продолжат борьбу за выход в Мировую группу Кубка Федерации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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