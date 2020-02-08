Кубок Федерации по теннису. Украина выиграла у Эстонии и будет бороться за выход в Мировую группу

Кубок Федерации по теннису. Украина выиграла у Эстонии и будет бороться за выход в Мировую группу

08.02.2020, 21:30, Новости дня

8 февраля женская сборная Украины по теннису в финальном матче турнира Первой Евро-Африканской зоны Кубка Федерации обыграла сборную Эстонии. Об этом сообщает «Большой теннис Украины».

Украинки встречались с эстонками как победители двух групп зоны.

Матчевая встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом поединке украинка Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1, во втором Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт – 3:6, 7:6, 2:6, а в решающем, парном поединке Ястремская и Марта Костюк победили Контавейт и Малыгину – 6:2, 6:0.

В апреле украинки продолжат борьбу за выход в Мировую группу Кубка Федерации.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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