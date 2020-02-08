Медики рассказали, как отличить гайморит от фронтита

Гайморит и фронтит – это разновидность синусита, воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Особо распространены эти заболевания в осенне-зимний период. Медики рассказали, как отличить фронтит от гайморита.

Гайморит – это воспаление гайморовых пазух носа, расположенных под глазами, а фронтит – воспаление лобных пазух носа, находящихся над глазами. Симптомы этих заболеваний очень похожи между собой – слабость, сильная головная боль, вялость, повышение температуры тела, затруднение дыхания, выделения из носа, иногда гнойные. При большом количестве накопления гноя, будет проявляться интоксикация организма. Фронтит характеризуется болью в области лба и переносицы, сильной заложенностью носа, вызывает отек над бровями, верхних век. При гайморите ощущается боль в висках, с боков от носа, в районе скул. Выделяется с носа слизь, вначале прозрачная, потом желто-зеленная с гноем. Наблюдается отечность под глазами.

Чтобы определить разновидность синусита, следует проконсультироваться со специалистом и сделать рентген околоносовых пазух. При несвоевременном обращении к врачу могут возникнуть осложнения такие, как сепсис и менингит, опасные для жизни человека. Очень важно вовремя определить вид синусита, поскольку фронтит может вызвать воспалительные процессы мозга.

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