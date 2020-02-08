В Таиланде военный продолжает удерживать заложников. Власти подтвердили информацию о 20 погибших

Власти Таиланда заявили, что в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий в городе Накхонратчасима, погибли как минимум 20 человек, еще 31 ранен. Об этом сообщает издание The Bangkok Post.
Спецподразделения полиции на данный момент контролируют четыре этажа здания, подозреваемый (предположительно, 32-летний сержант-майор армии Таиланда Чакрапант Тхомма) удерживает около 20 заложников на пятом этаже торгового центра.
Как отмечает издание, силовикам удалось вывести из здания сотни посетителей и работников, которые были заблокированы в здании. Они также попытались уговорить стрелка сдаться, однако он отказался и открыл огонь по полицейским.
По имеющейся информации, Тхомма днем 8 февраля застрелил своего командира, его тещу и еще одного солдата на военной базе Суратхампитхак, после чего угнал автомобиль Humvee и направился в Накхонратчасиму. По дороге в город Тхомма вел беспорядочный огонь по прохожим. Позже он укрылся в торговом центре и захватил заложников.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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