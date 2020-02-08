Маша Распутина осудила дочь Любови Успенской: «Она точно невменяема»

В последние несколько дней вокруг семьи «королевы русского шансона» Любови Успенской не стихают обсуждения и скандалы. Отечественная эстрадная исполнительница Маша Распутина не осталась в стороне от рассказанной Татьяной Плаксиной истории, высказав мнение, что дочь коллеги ей кажется «невменяемой».

Маша Распутина долгое время не могла найти общий язык со своей дочерью Лидией, но несколько лет назад они всё же смогли помириться и начали нормально общаться. Вероятно, пережив сложности на собственном опыте, певица «по-особенному» воспринимает ситуацию Любови Успенской и Татьяны Плаксиной. Распутина считает, коллега сейчас переживает «личную трагедию», и ей необходимо не осуждение, а поддержка. При этом с дочерью «королевы шансона» она не знакома, но уверена, что девушка «невменяема», либо же её просто кто-то «настроил» против матери.



Ранее Татьяна Плаксина публично раскрыла «семейные тайны». Так, стало известно о серьёзных конфликтах Любови Успенской с дочерью, которые иногда заканчивались «рукоприкладством и попыткой задушить». Чуть позже Плаксина извинилась перед матерью, признавшись, что на неё оказывалось давление. Сейчас дочь певицы находится в США, где проживает её отец, так как устала от чрезмерной заботы и опеки матери, особенно усилившейся после прошлогоднего несчастного случая и ухудшившегося вследствие этого состояния здоровья.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет