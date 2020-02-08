Демократы борются за лидерство накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

Участники президентской гонки от Демократической партии в субботу соревновались друг с другом за симпатии избирателей накануне следующего по счету испытания – первых партийных праймериз, которые традиционно проходят в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.

Сенатор Берни Сандерс и Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд, получили примерно одинаковое количество голосов, после того как партия наконец-то подвела итоги кокусов в Айове, которые состоялись в понедельник. Оба кандидата провозгласили свою победу. Третье место заняла сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден смог занять только четвертое место.

Задержки с публикацией итогов кокусов, возникшие в связи с техническими проблемами, омрачили предстоящие праймериз в Нью-Гэмпшире.

Накануне праймериз, которые пройдут в понедельник, социологи из Саффолкского университета провели опрос среди демократов, живущих в Нью-Гэмпшире и планирующих принять участие в голосовании. Согласно результатам опроса, в Нью-Гэмпшире предпочтения демократов не слишком отличаются от Айовы: 38-летний Буттиджич и 78-летний Сандерс вновь возглавили рейтинг популярности.

25% респондентов высказались в поддержку Буттиджича, которому Сандерс уступает только один процентный пункт: сенатора решили поддержать 24% демократов в Нью-Гэмпшире. Сенатора Элизабет Уоррен, придерживающуюся прогрессивных взглядов, готовы поддержать 14%, а за Джо Байдена собираются проголосовать 11%, согласно опросу, который проводился на этой неделе. При этом 7% участников опроса пока не приняли окончательное решение.

В соцопросе, который проводился в течение двух дней, приняли участие 500 избирателей-демократов. Погрешность опроса составляет около 4,4 процентных пунктов. Рейтинг Буттиджича вырос на 14 пунктов в сравнении с первым опросом, результаты которого были опубликованы 3 февраля.

Принимая во внимание неутешительные для него цифры в соцопросе, Джо Байден решил провести утро субботы, встречаясь с волонтерами и раздавая еду для нуждающихся жителей города Манчестер на улице, несмотря на сильный ветер и холодную погоду. Байден не делал никаких заявлений для прессы.

В ходе вчерашних дебатов Байден допустил, что может не выиграть праймериз в Нью-Гэмпшире. После того, как журналисты спросили его о том, снимет ли он свою кандидатуру с праймериз, в штабе Байдена заявили, что кандидат продолжит свою кампанию в штате и примет участие в первых в стране праймериз.

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