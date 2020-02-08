Сын Федора Бондарчука опубликовал архивное фото отца с пышной шевелюрой

Сын Федора Бондарчука опубликовал архивное фото отца с пышной шевелюрой

08.02.2020, 21:21, Разное

Сын Фёдора Бондарчука Сергей опубликовал снимок своего отца с пышными волосами. Этим он привлёк внимание поклонников режиссёра, привыкших видеть его лысым.
Отсутствие волос на голове Фёдора Бондарчука стало чуть ли не его визитной карточкой, так как знаменитость очень сильно выделяется такой внешностью на фоне остальных. Тем не менее он не всегда наголо брил голову и в 90-х ходил с довольно густой шевелюрой. Именно она привлекла внимание многих поклонников после того, как Сергей Бондарчук опубликовал фотографию в социальной сети. Многие отметили, что и забыли, какие густые и тёмные волосы были у их кумира.

Фотография с молодым Фёдором Бондарчуком стала своего рода обложкой для поздравления. Двоюродный брат актёра Константин Крюков отмечал 7 февраля свой день рождения. Сергей Бондарчук решил показать архивное фото, на котором режиссёр обнимает брата на фоне ёлки.



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