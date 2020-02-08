«Захотел переспать со старушкой»: Лера Кудрявцева с юмором вспомнила о знакомстве с Игорем Макаровым

«Захотел переспать со старушкой»: Лера Кудрявцева с юмором вспомнила о знакомстве с Игорем Макаровым

08.02.2020, 21:21, Разное

Отечественная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала ответы на некоторые вопросы, заданные ей подписчиками. Артистка с юмором вспомнила о знакомстве с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, написав, что ему просто «захотелось переспать со старушкой».
При этом и о себе Кудрявцева пишет, что и ей хотелось того же, но с молодым, а затем обоих «затянуло», и в итоге отношения переросли в счастливый брак. Многочисленные фолловеры решили воспользоваться предложением ведущей задавать ей любые вопросы, на которые она постарается ответить, поэтому интересовались карьерой, личной жизнью, подрастающей дочерью Марией, размером одежды и обуви, любимыми цветами и многим другим.


Одна из подписчиц спросила Леру Кудрявцеву, смогла бы она взять в дом чужого ребёнка, то есть, усыновить или удочерить. Ведущая ответила положительно, отметив, что у неё на каждого члена семьи хватит любви. А вот о критике и негативе от окружающих артистка говорит, что давно к этому привыкла, поэтому не обращает внимания и просто «абстрагируется».



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