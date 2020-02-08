В Сети опубликован возможный концепт стеклянного iMac

В Сети опубликован возможный концепт стеклянного iMac

08.02.2020, 21:21, Разное

На просторах интернета был опубликован возможных концепт будущего iMac. Дебют новинки, скорее всего, состоится во время выставки WWDC 2020.
Фотография, которая, возможно, является реальным концептом, показывает, что американские разработчики значительно изменили подход к выпуску компьютерных устройств. iMac оснастят тонким экраном, выполненным из стекла. Чуть ниже располагается блок, в котором можно обнаружить материнскую плату и процессор, а также оперативную память и другие комплектующие гаджета. Помимо этого, стоит выделить и клавиатуру, которая, скорее всего, будет реализовываться отдельно.

К слову, на предыдущих концептах новинка от Apple представляла собой моноблок, в который успешно интегрирована клавиатура и контроллер, заменяющий стандартную мышку. Эксперты, представляющие Let’s Go Digital и Concept Creator, заявили, что в новинке будут использованы беспроводные технологии. В самой Apple пока не сообщали, когда состоится анонс следующей генерации iMac.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика