В Сети опубликован возможный концепт стеклянного iMac

На просторах интернета был опубликован возможных концепт будущего iMac. Дебют новинки, скорее всего, состоится во время выставки WWDC 2020.

Фотография, которая, возможно, является реальным концептом, показывает, что американские разработчики значительно изменили подход к выпуску компьютерных устройств. iMac оснастят тонким экраном, выполненным из стекла. Чуть ниже располагается блок, в котором можно обнаружить материнскую плату и процессор, а также оперативную память и другие комплектующие гаджета. Помимо этого, стоит выделить и клавиатуру, которая, скорее всего, будет реализовываться отдельно.

К слову, на предыдущих концептах новинка от Apple представляла собой моноблок, в который успешно интегрирована клавиатура и контроллер, заменяющий стандартную мышку. Эксперты, представляющие Let’s Go Digital и Concept Creator, заявили, что в новинке будут использованы беспроводные технологии. В самой Apple пока не сообщали, когда состоится анонс следующей генерации iMac.

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