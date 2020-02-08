В Перми начали проверку сообщений об отключавшем пациентов от ИВЛ враче

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что ведомство проверяет информацию об анестезиологе в одной из больниц региона, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее подобная проверка прошла в Кировской области.

«По факту информации появившейся в сети интернет, что возможно, анестезиолог, отключающий ветеранов от аппаратов ИВЛ, работает в одной из пермских больниц, министерством здравоохранения Пермского края инициирована проверка указанной информации. В настоящее время специалисты минздрава Пермского края и администрация учреждения проводят служебное расследование, создана комиссия с целью проверки указанных в сообщении фактов», – Мелехова в Instagram.

При этом она подчеркнула, что до окончания проверки говорить о достоверности опубликованной информации рано.

Мелехова отметила, что об итогах обязательно сообщит и напомнила, что история об анестезиологе из госпиталя в Кировской области «оказалась фейком».

Ранее проверка прошла в Кировской области, где медбрата-анестезиста Сергея Вольфа из-за сообщений в соцсетях заподозрили в убийстве ветеранов. Сообщалось, что мужчина якобы намеренно отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких.

Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Вольфа проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты.

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