Спецназ занял первый этаж ТЦ, захваченного солдатом-убийцей

Спецназ армии Таиланда начал активную фазу операции в торговом центре города Накхон Ратчасима (Кората), в котором вооруженный солдат удерживает 16 заложников. Сообщается, что пока спецназовцы заняли первый этаж здания. Однако солдат удерживает заложников на четвертом этаже.

Ранее с помощью правоохранителей и военнослужащих торговый центр покинули сотни посетителей. Людям, которые там еще остаются, посоветовали забаррикадироваться и убрать до минимума громкость звонка мобильных телефонов. Кроме того, им сообщили короткий номер, по которому они могут дать о себе знать.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ давать поменьше прямых включений с места происшествия, а также не показывать кадры с последствиями бойни, устроенной военнослужащим. По последним данным пресс-секретаря министерства обороны королевства Конгчипа Тантараванита, жертвами стали по меньшей мере 20 человек, раненых более 30. Ранее сообщалось о 17 погибших и 21 пострадавшем.

Тайский военнослужащий, покинувший военную часть, где расстрелял сослуживцев, затем палил по прохожим на улицах города, а перед стрельбой в торговом центре выстрелил по нему из гранатомета, пишет "Интерфакс".

Ранее этот солдат опубликовал несколько фотографий и видеозаписей на своей странице в соцсети. На одной из них он говорит, что устал и не может двигать пальцами. Там же он задается вопросом, должен ли он сдаться. Возможно, сложить оружие сына уговорит его мать, которую привезли к торговому центру.

Источник: Вести

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