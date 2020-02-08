В Японии выздоровел мужчина, первым заразившийся коронавирусом

Первый японец, заразившийся коронавирусом нового типа, выздоровел и выписался из больницы. Об этом 8 февраля сообщило японское издание Nikkei.

Водитель автобуса из префектуры Нара, у которого в конце января подтвердили коронавирусную инфекцию, заразился от туристов из китайского Уханя. Его выписали из больницы после того, как тест дважды показал отрицательный результат на наличие коронавируса. Дата выписки пациента не разглашается.

Издание подчеркивает, что 22 человека, с которыми контактировал мужчина, находились под наблюдением врачей. У них симптомы заболевания не проявлялись.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 8 февраля жертвами инфекции стали 723 человека, подтверждено 34 886 случаев заражения (из которых менее 300 – за пределами Китая), говорится в отчете ВОЗ. В Японии подтверждено 25 случаев заражения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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