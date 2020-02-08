Умерших от коронавируса уже больше, чем жертв атипичной пневмонии

Последние данные по коронавирусу. В мире им заразились почти 35 тысяч человек. Пять новых случаев и в Европе, во Франции. Погибли – 724 человека. Но врачам удалось вылечить более двух тысяч. Среди них — самый пожилой пациент по фамилии Ван. Ему — 91 год, и он из той самой провинции Хубэй, где и произошла вспышка. А ведь до этого считалось, что люди старшего возраста наиболее уязвимы.

Последние данные китайского Госкомитета здравоохранения, за которыми пристально следят во всем мире, снова заставили бить тревогу. От осложнений, вызванных новым коронавирусом, скончались уже более 720 человек. И это уже больше, чем умерло в Китае при эпидемии атипичной пневмонии.

Если все это время жертвами смертельного вируса были лишь граждане КНР, то теперь в Ухане впервые подтвердили гибель уже и двух иностранцев. Гражданин США — в американском посольстве сообщили, что ему было 60 лет, и больше никаких деталей – и гражданин Японии. Он заболел еще 16 января, а 28-го подтвердился тот самый "уханьский синдром". Для зараженных им в Ухане сдали еще одну специальную клинику.

Госпиталь "Лэйшэньшань", как и предыдущий — "Хошэньшань", построен в рекордные сроки. 79 тысяч квадратных метров. Но мест для всех заболевших все равно не хватает. Их уже более 34,5 тысячи! Тех, у кого не самое критическое состояние, везут во временные больницы, под которые приспосабливают уже и стадионы, и торговые центры. Врачи работают в авральном режиме. Ведь те же роботы, если и могут помочь, то максимум развезти по палатам лекарства и измерить температуру.

Всех, кто прибывает из материкового Китая, на обязательный двухнедельный карантин отправляют в Гонконге. Даже если турист летит с пересадкой, а до этого делал ее где-нибудь в КНР.

В самом Китае тем временем по-прежнему не найти масок и средств дезинфекции, при том что производители работают в три смены в отличие от всех остальных предприятий.

Чтобы снизить риск распространения инфекции, в Китае снова продлевают каникулы — минимум на неделю. В некоторых города на выход из дома и вовсе действует временный запрет. А в 10-миллионном Ханчжоу — теперь и на продажу лекарств от гриппа и ОРВИ. Так местные власти решили заставить всех немедленно обращаться к врачу, а не надеяться на самолечение. Тогда и шансов на выздоровление гораздо больше, ведь свыше двух тысяч человек коронавируса смогли победить и уже выписаны.

Источник: Вести

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