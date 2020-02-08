Жену украинского футболиста раскритиковали за исполнение гимна в трусах

В Сети раскритиковали жену футболиста ФК «Ризеспор» и сборной Украины Николая Морозюк Ирину после публикации видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.
Юрист Юрий Юрченко, комментируя поведение Ирины Морозюк, отметил, что поступок девушки можно трактовать как надругательство над государственным символом, за что ей может грозить до трех лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Чемпион».
«Очевидное – невероятное. Мир сошел с ума. Как это развидеть?», – написала одна из пользовательниц соцсетей.
«Что должно быть в голове, чтобы так исполнить гимн страны?», – также писали в комментариях. Нашлись и те, кто назвал поступок девушки предательством.
Однако не все отнеслись к исполнению гимна категорично. Так, один из пользователей отметил, что девушка «хотела показать свой патриотизм и красивое тело» и при этом она «слова не коверкала».
Ранее жену Зеленского обвинили в попытке вырядиться членом семьи императора Японии.
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