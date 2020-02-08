В столкновениях на юге Казахстана погибли восемь человек

Восемь человек погибли и десятки ранены в столкновениях в Жамбылской области на юге Казахстана, передаёт региональная служба Радио Свобода — Радио Аззатык со ссылкой на данные МВД республики. Ведомство настаивает, что в столкновениях участвовали местные жители, однако свидетели говорят, что это могли быть нападение на проживающее в районе этническое меньшинство.

По версии МВД, вечером в пятницу в селе в Кордайском районе области началась массовая драка с участием около 70 человек. К дальнейшей эскалации, по информации ведомства, привели рассылаемые в соцсетях и мессенджерах видео и аудиозаписи.

Сёла Масанчи, Сортобе, Аухатты, в которых произошли события, расположены рядом с границей Кыргызстана. Значительную часть населения там составляют этнические дунгане. Приехавшие в село Масанчи корреспонденты Азаттыка 8 февраля увидели сгоревшие дома, магазины, точки общепита, принадлежащие дунганам и следы погромов.

Масанчи, 8 февраля

Согласно сообщению министра внутренних дел Казахстана, по предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля. На улицах села Масанчи ходят сотрудники полицейского спецназа. По словам жителей, вечером в пятницу в район прибыли несколько сотен неместных мужчин, которые стали атаковать местных жителей и поджигать их дома.

На крупном рынке в расположенной неподалёку бывшей столице Алма-Ате повышены меры безопасности и выставлены наряды полиции, сообщает Аззатык. Среди торговцев этого рынка немало этнических дунган.

Досудебное расследование ведётся по статьям уголовного кодекса о массовых беспорядках и убийстве. 47 человек задержаны.

Государственная пограничная служба Кыргызстана, по информации Интерфакса, сообщает, что ночь на участке границы с Казахстаном прошла спокойно. Там отметили увеличение пассажиропотока из Казахстана в Кыргызстан, в основном речь идет о женщинах и детях.

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