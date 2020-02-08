В сети появилась вырезанная сцена из «Мстителей» с беременной Скарлет Йоханссон

Недавно на сайте Reddit появилась серия коротких роликов с неизвестными ранее никому отрывками из супергеройских фильмов производства Marvel. Эти видео — кусочки картин, которые выходили в прошлом десятилетии.

Ресурс Reddit, в целом, специализируется на вскрытии различных тайн со съёмок, а также интересных деталях и фактах.

В одном из фрагментов киносаги – «Мстители: Эра Альтрона» отчётливо видно, что у Скарлет, в её обтягивающем костюме, явно виднеется животик.

Редакторы на постпродакшине провели ретушь и скрыли этот факт от зрителей. «Чёрная вдова» ни разу не показала свою беременность благодаря мастерству операторов, ракурсам и постмонтажу.

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