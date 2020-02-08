Мутант из «Людей Икс» сразится с Капитаном Марвел

В фильме «Капитан Марвел» противником Кэрол Дэнверс станет один из мутантов кинокартины «Люди Икс».

Сюжет будущего сиквела пока не разглашается. Однако стало известно, что антигероем могут стать Роуг или Шельма, которых безсjменно с 2000 по 2014 играла Анна Пэкуин.

Исходя из информации осведомленных источников мутант из «Людей Икс» может стать главой террористической группы мутантов.

Однако официального подтверждения от Анны, относительно её игры в новой части «Капитан Марвел» не было, а значит не исключено, что роль главного злодея исполнит кто-то другой.

Решение ввести в киновселенную Marvel персонажей из «Людей Икс» её было спонтанным.

Ещё в июле 2019 года глава Marvel Кевин Файги заявил о возможной коллаборации.

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