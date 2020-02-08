Мутант из «Людей Икс» сразится с Капитаном Марвел

Мутант из «Людей Икс» сразится с Капитаном Марвел

08.02.2020, 20:52, Новости дня

В фильме «Капитан Марвел» противником Кэрол Дэнверс станет один из мутантов кинокартины «Люди Икс».

Сюжет будущего сиквела пока не разглашается. Однако стало известно, что антигероем могут стать Роуг или Шельма, которых безсjменно с 2000 по 2014 играла Анна Пэкуин.

Исходя из информации осведомленных источников мутант из «Людей Икс» может стать главой террористической группы мутантов.

Однако официального подтверждения от Анны, относительно её игры в новой части «Капитан Марвел» не было, а значит не исключено, что роль главного злодея исполнит кто-то другой.

Решение ввести в киновселенную Marvel персонажей из «Людей Икс» её было спонтанным.

Ещё в июле 2019 года глава Marvel Кевин Файги заявил о возможной коллаборации.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика