За два дня “Дію” скачали почти 800 тысяч раз. Приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store

За последние два дня приложение “Дія”, позволяющее создать электронную копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, скачали почти 800 тысяч раз. Об этом 8 февраля в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

“С презентации мобильного приложения “Дія” прошло два дня. Количество украинцев, которые загрузили “Дію”, почти достигло 800 тыс. 667 тыс. пользователей успешно авторизовались”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 359 567 пользователям удалось загрузить водительские удостоверения, 295 788 – свидетельства о регистрации авто.

“И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над его совершенствованием его. Готовимся к первому миллиону”, – добавили в министерстве.

На момент подготовки новости приложение “Дія” возглавляло топ бесплатных приложений в украинском сегменте App Store.

Скриншот мобильного приложения App store

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

З презентації мобільного застосунку Дія минуло вже 2 дні. Від моменту запуску Міністр цифрової трансформації Mykhailo… Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Laupäev, 8. veebruar 2020

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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