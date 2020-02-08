За два дня “Дію” скачали почти 800 тысяч раз. Приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store

За два дня “Дію” скачали почти 800 тысяч раз. Приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store

08.02.2020, 20:42, Новости дня

За последние два дня приложение “Дія”, позволяющее создать электронную копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, скачали почти 800 тысяч раз. Об этом 8 февраля в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

“С презентации мобильного приложения “Дія” прошло два дня. Количество украинцев, которые загрузили “Дію”, почти достигло 800 тыс. 667 тыс. пользователей успешно авторизовались”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 359 567 пользователям удалось загрузить водительские удостоверения, 295 788 – свидетельства о регистрации авто. 

“И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над его совершенствованием его. Готовимся к первому миллиону”, – добавили в министерстве.

На момент подготовки новости приложение “Дія” возглавляло топ бесплатных приложений в украинском сегменте App Store.

Скриншот мобильного приложения App store

Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

З презентації мобільного застосунку Дія минуло вже 2 дні. Від моменту запуску Міністр цифрової трансформації Mykhailo…

Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Laupäev, 8. veebruar 2020

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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