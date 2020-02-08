За два дня “Дію” скачали почти 800 тысяч раз. Приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store

За последние два дня приложение “Дія”, позволяющее создать электронную копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, скачали почти 800 тысяч раз. Об этом 8 февраля в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
“С презентации мобильного приложения “Дія” прошло два дня. Количество украинцев, которые загрузили “Дію”, почти достигло 800 тыс. 667 тыс. пользователей успешно авторизовались”, – говорится в сообщении.
По данным ведомства, 359 567 пользователям удалось загрузить водительские удостоверения, 295 788 – свидетельства о регистрации авто.
“И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над его совершенствованием его. Готовимся к первому миллиону”, – добавили в министерстве.
На момент подготовки новости приложение “Дія” возглавляло топ бесплатных приложений в украинском сегменте App Store.
Скриншот мобильного приложения App store
Мобильное приложение “Дія” запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.
З презентації мобільного застосунку Дія минуло вже 2 дні. Від моменту запуску Міністр цифрової трансформації Mykhailo…
Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Laupäev, 8. veebruar 2020
На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.
Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания “ГОРДОН”.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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