Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что РФ оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
"Вместе с тем Шпицберген — "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920 года", — написали представители российской дипмиссии в своем Facebook.
В посольстве указали, что РФ имеет ряд вопросов к Норвегии. Так, королевство, по мнению российской стороны, нарушает положение о том, что установленный договором о Шпицбергене правовой режим полностью распространяется на континентальный шельф архипелага. Из-за ограничений норвежской стороны российские компании фактически лишены возможности участвовать в конкурсе, чтобы получить лицензии на разработку нефтегазовых ресурсов на ряде перспективных участков континентального шельфа. Такая же ситуация складывается в сфере добычи минеральных ресурсов.
В этой связи российские дипломаты призвали норвежскую сторону привести политику Норвегии в отношении регулирования деятельности в районе действия договора в соответствие с ее международными обязательствами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отправил норвежской коллеге послание по случаю 100-летия подписания договора о Шпицбергене, в котором предложил провести двусторонние консультации, чтобы устранить ограничения в деятельности российских структур на архипелаге.
Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но, по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году в Париже (Россия ратифицировала его в 1935 году), РФ и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность, напоминает "Интерфакс".
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