Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией

В матче второго тура третьего этапа хоккейного Евротура – Шведских игр сборная РФ на льду "Эрикссон Глоб-Арены" в Стокгольме проиграла национальной команде Швеции со счетом 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).

У победителей встречи дубль оформил Лукас Бенгтссон (49-я, 51-я минуты) и по разу отличились Маркус Нильссон (1), Самуэль Фагемо (31) и Эмиль Сюльвегорд (35), а в составе российской сборной голами отметились Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).

Шведы одержали вторую победу на домашнем турнире и лидируют в таблице с шестью очками, а Россия, потерпевшая поражение во второй игре кряду, расположилась на дне квартета.

Ранее россияне уступили финнам со счетом 0:3. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова в воскресенье, 9 февраля, сыграют с чехами.

Источник: Вести

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