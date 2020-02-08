Джемилев о дефиците воды в Крыму: Ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте

В оккупированном Россией Крыму катастрофическая ситуация из-за недостатка воды. Об этом 8 февраля в эфире радио «Крым.Реалии» заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.

«Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте. Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия? Страна, чью территорию вы оккупировали?» – сказал он.

Нардеп напомнил, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года ответственность за положение жителей оккупированной территории ложится на страну-оккупанта.

«Так что говорить о гуманитарных вещах нам не надо», – подчеркнул Джемилев.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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