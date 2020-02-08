Фадеев заявил о нацеленности поправок в Конституцию на перспективы развития России

Готовящиеся поправки в Конституцию направлены на развитие страны в длительной перспективе, считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Сегодня важнейшая задача, как сказано в Конституции, добиться того, чтобы каждый человек, каждый житель страны имел возможность достичь достойной жизни <…> Надо добиться того, чтобы <…> была длительная перспектива, чтобы хотя бы несколько поколений жили спокойно, достойно и могли развивать свою страну. Сейчас эта задача, я считаю, самая главная. Об этом собственно, президент говорил. На это направлены предполагаемые изменения в Конституцию, на это направлены изменения правительства, на это направлен конкурс «Лидеры России», – сказал Фадеев на региональном полуфинале конкурса в Петербурге, передает ТАСС.

Он уточнил, что понятие «достойная жизнь» подразумевает не только повышение материального благосостояния, но возможность для молодежи получить качественное образование, построить карьеру.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

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